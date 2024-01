No, non esiste un “credito del sonno”

Avrete tutti sentito parlare del debito di sonno, ma sappiate che per esso non esiste un “credito di sonno” da invocare. In un mondo ideale tutti dovremmo dormire dalle 7 alle 9 ore di sonno, e ne abbiamo parlato qui.

Alcuni dormono di più, altri di meno: abbiamo già visto come dormire tanto e non riuscire a riposarsi possa essere un preoccupante segnale di allarme. Se spendi le giornate a letto e ti senti stanco come prima, probabilmente hai dei problemi di salute da affrontare.

Ma se ti senti stanco perché fai le ore piccole tutto il giorno, ti servirà a qualcosa spendere il weekend a letto? Affatto.

No, non esiste un “credito del sonno”

Esiste un debito di sonno, la condizione in cui un numero di ore di sonno insufficiente impatta negativamente sulla nostra salute, in più modi di quanto pensiamo possibili.

Non esiste invece un “credito di sonno”: non posso semplicemente dormire tutto il giorno nei weekend, fare media e poi passare la settimana lavorativa in piedi giorno e notte aspettandomi di essere produttivo e vivace.

Non esiste una banca del sonno dalla quale attingere e depositare ore.

Sarebbe come se ci convincessimo di poterci abbuffare la domenica per poi passare i giorni dal lunedì al sabato senza bere e mangiare, o assumere lassativi la domenica per non dover mai più entrare in bagno.

Il “deficit di sonno” si colma dormendo di più ogni notte, e curando la qualità del nostro sonno. Possiamo concederci una piccola siesta pomeridiana, ma non darci “un giorno di sonno” seguito da giorni di assenza di riposo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.