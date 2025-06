No, non è ufficialmente morta Marge Simpson

Ci segnalano i nostri contatti un post X, evidententemente clickbait, secondo cui è “ufficialmente morta Marge Simpson”. L’episodio fa riferimento al pluriviralizzato dalla stampa finale della 38ma stagione “Estranger Things” (gioco di parole tra la serie TV “Stranger Things” e “Robe da separati”).

Episodio che molti dei “futuri alternativi” già visti nella serie presenta Bart e Lisa ormai adulti e separati dalla vita (per la costernazione dei loro genitori) che si riappacificano dopo la morte della madre.

No, non è ufficialmente morta Marge Simpson

Non è la prima volta che i Simpson giocano con dei futuri alternativi: nel sesto episodio della quarta stagione Homer si convince di dover punire il figlio delle sue malefatte impedendogli di vedere il film a cartoni animati di Grattachecca e Fichetto (parodie di Tom e Jerry idoli di Bart), sbloccando un futuro alternativo in cui Bart, avendo imparato finalmente ad evitare le sue intemperanze, diventerà Giudice della Corte Suprema e deciderà di portare l’anziano padre al cinema rivelando di non aver mai visto il film in replica per onorare la disciplina ricevuta.

Nel nono episodio della 27ma stagione, parodia del film Boyhood, un altro futuro alternativo mostra Bart Simpson crescere, nonostante lo strampalato e negligente padre Homer, sotto la guida del saggio Nonno Simpson, per decidere dopo la morte di quest’ultimo (come in questo caso, solo nel futuro alternativo) di aprire un negozio di articoli di ciclismo e, anche in questo caso, decidere di riappacificarsi con la sorella dalla quale si era separato rivelando che, dopo anni passati a incolpare la sorella di aver adombato la sua carriera artistica con la sua intelligenza, Bart ha deciso di unire l’arte e la sua nuova vita professionale mostrando orgoglioso un murales dedicato alla sorella dipinto sulla saracinesca del negozio di ciclismo.

Un altro futuro alternativo presenta, nel diciassettesimo episodio dell’undicesima stagione, Lisa Presidentessa degli USA ridotti al tracollo economico e Bart un musicista spiantato che corre in suo soccorso diventando uno spin doctor tragicomicamente efficace nel renderla gradita agli elettori e alle altre nazioni del mondo.

Sostanzialmente esistono una pletora di episodi “nel futuro” in cui si mostrano possibili futuri, e la presunta morte di Marge è tra questi.

Peraltro l’immagine nel post proviene dal ventesimo episodio della stagione diciassettesima, in cui Marge viene colpita da amnesia e Homer decide di evitare di farsi ricordare, convinto di essere diventato un peso per lei e “sbloccando” la sua memoria dimostrando di essere, per quanto sia stralunato e sciocco, un uomo buono e generoso e quindi degno di essere ricordato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.