No, l’acqua nei bagni non gira in senso diverso a seconda degli emisferi

Un mito popolarizzato, tra l’altro, in un celebre episodio dei Simpsons dichiara che la Forza di Coriolis spiega come mai l’acqua negli scarichi dei bagni defluisce in senso diverso (orario o antiorario) a seconda dell’emisfero di riferimento

In realtà la forza di Coriolis spiega diverse cose, ma non questa.

La forza di Coriolis, frutto della rotazione terrestre, spiega fenomeni macroscopici e non microscopici, o quantomeno di minima entità. Si parla di una una forza apparente, a cui risulta soggetto un corpo quando si osserva il suo moto da un sistema di riferimento che sia in moto rotatorio rispetto ad un sistema di riferimento inerziale.

La rotazione terrestre sostanzialmente influisce sull’infinitamente grande: la Terra ruota, e continua a ruotare. Nel tracciare le rotte degli aerei si terrà conto di uno uno scostamento tale per cui se un aereo si muove dall’Equatore al Polo Nord subirà un leggero scostamento verso est che potrebbe tradursi in diversi chilometri di distanza dal punto di atterraggio previsto ove non corretto in sede di pianificazione, e verso ovest se dall’Equatore al Polo Sud.

Parimenti è evidente che i cicloni dell’emisfero boreale gireranno in senso opposto rispetto a quello australe.

Se non vi è alcun dubbio sull’esistenza della forza di Coriolis, che del resto è il fenomeno su cui si basa il pendolo di Foucault e la dimostrazione empirica della rotazione terrestre, avrete già notato come i suoi effetti tendano a misurarsi nell’infinitamente grande e non nell’infinitamente piccolo.

Una tratta aerea da Equatore a Polo è una gran cosa, un Ciclone un fenomeno enorme: ma un lavello e una tazza del cesso?

Sono cosine minuscole in un mondo enorme.

Nel 1962 per avere una visualizzazione empirica e minima della Forza di Coriolis il MIT di Boston dovette predisporre una vasca da 1100 litri d’acqua.

Una cassetta dello sciacquone scarica dai 9 ai 12 litri di media, e un lavandino è un guscio di noce rispetto ad una vasca da un migliaio di litri.

La Forza di Coriolis ha un effetto sull’acqua che vi defluisce infimo: basta la minima turbolenza derivata dalla forma di scarichi, tazza e lavandino per influenzare la rotazione vincendo quella forza.

Quindi il lavandino e il gabinetto non sono misura affidabile della Forza di Coriolis.

