Cominciano ad arrivare le prime multe per gli utenti dei servizi digitali di streaming: 150 euro di sanzione amministrativa, oltre le ben più onerose sanzioni per i gestori del “pezzotto”, lo streaming illegale.

Tra dibattiti sulla “cultura hacker” (spesso decisamente a sproposito) e sui costi degli abbonamenti, converrà fare ordine sull’operazione e le cause.

Multe per gli utenti dei servizi digitali di streaming: facciamo chiarezza

A Roma, Agcom, Guardia di Finanza, Lega Serie A e diverse Procure hanno illustrato i risultati di una vasta operazione congiunta. Gli inquirenti hanno identificato 2.266 utenti, residenti in 80 province italiane, grazie al tracciamento degli indirizzi IP e ai dati legati ai pagamenti effettuati online, riporta Brocardi.it.

Sostanzialmente secondo il generale di brigata Gaetano Cutarelli bastano due minuti alla Guardia di finanza per identificare una persona che segue illegalmente una partita o che guarda un film, seguendo due tracce l’utenza internet utilizzata per usufruire dello streaming, a volte nemmeno protetta da VPN, e la carta di credito usata per pagare i fornitori del pezzotto.

Capirete che non solo un certo numero di utenti ha preferito affidarsi al “pezzotto”, ma con una mossa ben poco astuta ha pagato con strumenti tracciabili, anzi tracciabilissimi, collegandosi comodamente con connessioni internet a loro intestate.

Non chiediamo a chi cede alle sirene del pezzotto di tornare ai tempi del wardriving, ovvero il cercare di scroccare connessioni di rete “aperte” o con password insufficienti (cosa ancora più illecita ed evitabile), ma almeno di non stupirsi se sono più identificabili di un soggetto che decida di sgommare in ZTL con la targa in chiaro e gli adesivi col nome di tutti i familiari.

Vieppiù che si parla già impropriamente di “multe retroattive”, ovvero sanzoni amministrative che potrebbero colpire chi pensa di essersela scansata ma si è già debitamente registrato negli archivi commerciali del “libero pezzotto”.

Resta ora una sfida culturale, tra chi ritiene che pagando tutti pagheremmo meno e chi preferisce pagare meno “con qualche scorciatoia”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.