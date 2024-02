Mozart e Salieri erano rivali, questo ci ricorda il film Amadeus del 1984, basato su una fortissima rivalità tra i due nata da una feroce invidia di Salieri che si spingeva, nella Director’s Cut, a negare al giovane brillante rivale anche solo una raccomandazione benevola arrivando allo scopo ad umiliare la moglie dello stesso.

In realtà il film si basa su aneddotica e leggende metropolitane d’epoca: Salieri non aveva alcun motivo per invidiare Mozart, anzi.

Mozart e Salieri erano rivali solo nei film e nell’immaginario

Salieri nel periodo della vorticosa ascesa di Mozart era già infatti il compositore ufficiale della corte Asburgica e maestro di cappella, abbastanza rinomato per continuare ad essere uno dei più importanti maestri di musica del tempo anche ormai vecchio e cieco, con la soddisfazione di istruire Beethoven, Shubert e Franz Xavier, figlio minore di Amadeus Mozart e preso sotto la sua ala musicale dal Maestro Salieri stesso.

Nella cantata “Per la ricuperata salute di Ofelia” i presunti rivali collaborarono musicando due strofe cadauno ed in una lettera del 1791 Mozart si profonde in lodi e ringraziamenti per Salieri, riconoscendogli il merito (assieme alla soprano Caterina Cavalieri) di averlo ricoperto di lodi, di aver definito la sua arte degna dei Re, bellissima e gradevole e aver entrambi espresso più volte il desiderio di assistere a nuove opere di Mozart.

Solo un anno prima Mozart aveva accusato Salieri di plagio e di tramare conro di lui, ma evidentemente i due si erano ben più che perdonati.

Del resto se percepisci qualcuno come il tuo acerrimo rivale così tanto da essere accusato di averlo avvelenato non ti presenti da lui con la più importante soprano della tua generazione per ricoprirlo di lodi, non collabori con lui e non ne prendi in carico l’educazione musicale di un figlio.

In realtà quando Amadeus Mozart era un aspirante ricco di talento e speranze, Salieri era già un ricchissimo e venerato Maestro con nessun motivo per invidiare a qualcuno più giovane di lui di soli sei anni la sua gavetta.

Le malelingue cominciarono per colpa di Leopold Mozart, esigente padre di Amadeus, che accusò Salieri di aver boicottato la prima esibizione di Amadeus in Le Nozze di Figaro nonostante in quel periodo non fosse neppure in Austria ma era andato in Francia.

Ulteriori leggende furono fomentate probabilmente dal poeta Giovanni Battista Casti, desideroso di danneggiare il poeta di corte Lorenzo Da Ponte, librettista di Mozart, seminando zizzania tra gli artisti.

Le leggende proseguirono inventando un senile Salieri pronto a confessare di aver avvelenato il rivale, o quantomeno desiderato la sua morte, teoria immortalata dal russo Puškin nel suo Mozart e Salieri del 1830, seguito dall’omonima opera di Nikolaj Andreevič Rimskij-Korsakov.

Insomma, il mondo cinematografico di Amadeus si ispirò a tutto questo cercando di dipingere un brillante e scapestrato Mozart contro un morigerato e cupo Salieri, ignorando che Salieri ebbe fama, ricchezza, prestigio ed anche un’amante e diversi figli

