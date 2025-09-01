Morto Joe Bugner, pugile e attore amato su piccolo e grande schermo

È morto Joe Bugner, nome che per i non sportivi dirà poco ma il cui volto dirà moltissimo. L’atleta, ungherese di nascita ma naturalizzato britannico nel Regno Unito infatti fu celebre pugile e ancor più amato attore.

Reciterà infatti al fianco del celebre Bud Spencer, anche egli atleta di prestigio donato allo sport.

La storia di Bugner cominciò con la Primavera di Budapest: aveva sei anni quando la sua famiglia si trasferì nel Regno Unito, da rifugiati. Bugner scoprì l’amore più grande della sua vita, la Boxe, e in breve tempo divenne un giovane campione ed esordiente.

Accumulò vittorie su vittorie sin dai tempi dei suoi esordi da non professionista, arrivando al professionismo diciassettenne dopo tredici vittorie su sedici incontri disputati, ottenendo diciotto vittorie consecutive dopo un’iniziale sconfitta al debutto.

Nella sua sua carriera fu più volte campione europeo dei pesi massimi, ed ebbe l’onore di sfidare due volte il campione Mohammed Alì, entrambe le volte perdendo ai punti e restando in piedi per tutto l’incontro.

Raggiunse l’apice nel 1976, difendendo il suo titolo di campione: rallentò poi il ritmo nel mondo del pugilato, con un ritorno al ring nel 1995 come campione australiano dei pesi massimi.

Nella sua lunga carriera collezionò 69 vittorie (41 per K.O.), 13 sconfitte e un pari.

Ma non si fermlò lì: il suo viso austero e il suo fisico possente lo portarono a vivere la stessa parabola dell’amato Carlo “Bud Spencer” Pedersoli, però dall’altro lato dello specchio.

Dove Bud Spencer era il “gigante buono”, l’eroe burbero ma generoso amato per la sua gentilezza e i suoi modi amabili, Bugner fu il rivale, l’arcigno ma testardo nemico, lo specchio riflesso.

In Lo chiamavano Bulldozer sarà uno dei membri della “squadra dei cattivi”, divenuto poi buono dopo essersi affezionato ai modi di Bulldozer, il personaggio di Bud Spencer. In Io sto con gli Ippopotami il Gangster Jack Ormond, nemico giurato e nemesi di Tom e Slim, gli eroi interpretati da Bud e Terence Hill, in Uno sceriffo Extraterrestre l’ometto di malaffare Brennan.

Porterà la sua carriera cinematografica nel deludente Street Fighter: Scontro Finale tra i servitori del Mr. Bison che fu l’ultimo ruolo di Raul Julia ormai morente e disposto a lasciare un suo ricordi ai suoi nipoti in un film altrimenti dimenticabile per poi chiuderla in una comparsa in Cinderella Man, storia del collega pugile James Braddock.

