Mi serve davvero decantare il vino? Probabilmente no

Il decanter è l’oggetto che tutti coloro che amano darsi arie di esperti di vino dovrebbero possedere: ma mi serve davvero decantare il vino? La risposta è non solo no, ma se non sapete quello che state facendo, lasciate stare.

Se dovete comprare il decanter per scuoterlo con l’aria sapiente, magari freschi dalla frequentazione di qualche “cugino studiato” che vi ha insegnato insegnato ad agitare lo strumento come una bomboletta spray biascicando qualcosa come “aromi fruttati, sentore di pipì di moffetta, caffé e muschio ascellare“, probabilmente fareste prima ad aprire un cartone di vino da discount.

Avrete ottenuto solo rovinare del buon vino

Un rosso invecchiato ossigenato repentinamente danneggerebbe il suo sapore, e un vino può sprigionare i suoi aromi venendo già versato nel suo calice: il decanter ha senso quando vi sono residui da cui liberare il vino, e un vino giovane ne ha più bisogno di uno invecchiato, che trarrà giovamento dal lasciare la bottiglia aperta per un tempo sufficiente prima del consumo.

Siamo abituati ad una serie di ostentate ritualità che ci fanno sentire grandi sommelier e che costituiscono l’esperienza da grande esperto: ma non tutte ci rendono veri esperti.

