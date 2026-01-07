Meteo o Clima? L’eterno dilemma spiegato.

Mi capita spesso di imbattermi in rete in diversi post strampalati che lamentano ossessivamente di come le scie chimiche stiano modificando il clima e/o il meteo – di cui sono diventato un grande fan – usando le due parole in leggiadra libertà sottintendendo che siano perfetti sinonimi…cosa che, per i miei lontani ricordi legati agli studi alle superiori, non mi pareva proprio fossero. Così, ho approfondito.

Su cosa la rete (inteso i gruppi legato al “pensiero indipendente”) pensa siano le scie chimiche non mi dilungherò troppo, dato che il tema è tutt’altro che novità: presunte emissioni segrete rilasciate dagli aerei per manipolare, appunto, il clima e/o il meteo. Due concetti diversi

Meteo o clima?

Il meteo descrive le condizioni atmosferiche a breve termine: cosa succede oggi, domani, questa settimana. Pioggia, vento, temporali, ondate di caldo: tutto questo rientra nel meteo.

Il termine stesso è un’abbreviazione di meteorologico, dal termine greco con cui si identificavano le scienze atte a studiare “i fenomeni celesti”, la Meteorologia.

Il clima, invece, riguarda le tendenze di lungo periodo: decenni o secoli di dati che mostrano come si comporta l’atmosfera in una certa regione o sull’intero pianeta.

L’Organizzazione Meteorologica Mondiale ha fissato in 30 anni il periodo minimo per poter definire il clima di una determinata area geografica.

Anche a livello di scienza, nonostante vi siano punti in comune, si parla, rispettivamente, di Meteorologia e Climatologia.

In altre parole: il meteo è ciò che ti metti addosso oggi; il clima è ciò che hai nell’armadio in base a dove vivi.

E le scie degli aerei?

Le scie visibili dietro agli aerei sono quasi sempre contrails, scie di condensazione formate da vapore acqueo che si ghiaccia alle basse temperature dell’alta quota. Sebbene la diffusione di sostanze chimiche sia una pratica possibile ed avvenuta diverse volte in tempi recenti e non allo scopo di modificare, appunto, il meteo di una determinata zona nel breve periodo (celebri sono gli esperimenti nella penisola arabica o l’operazione Popeye condotta dagli Stati Uniti in Vietnam) – non esistono prove scientifiche che suggeriscano il fatto che contengano sostanze misteriose o che vengano correntemente usate per manipolare il clima a lungo termine – nonostante siano stati condotti esperimenti in tal senso. Lo confermano anche enti meteorologici ufficiali, che sottolineano come la narrativa delle “scie chimiche” sia una forma di disinformazione diffusa online.

Geoingegneria: che cos’è davvero

Se si vuole parlare seriamente di interventi umani sul clima, il termine corretto è geoingegneria. Secondo le definizioni scientifiche, la geoingegneria comprende interventi su larga scala nel sistema climatico terrestre con l’obiettivo di contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Queste tecniche sono oggetto di ricerca, dibattito e forti controversie etiche e ambientali, come evidenziato anche da analisi accademiche e istituzionali.

La geoingegneria mira a intervenire sul clima, cioè sulle tendenze di lungo periodo, puntando ad avere un impatto duraturo e su larga scala.

Non è progettata per controllare il meteo quotidiano, anche se alcune tecniche come il cloud seeding possono influenzare fenomeni locali e temporanei, come la formazione di pioggia in una specifica area.

Perché è importante distinguere?

Confondere clima e meteo porta a interpretazioni errate della realtà. Attribuire a presunte “scie chimiche” la capacità di controllare entrambi significa ignorare:

la fisica dell’atmosfera,

la scala temporale dei fenomeni,

la complessità dei sistemi climatici,

la distinzione tra ricerca scientifica e narrativa complottista.

La geoingegneria, pur essendo un campo controverso e ancora in fase sperimentale, è studiata apertamente dalla comunità scientifica. Le “scie chimiche”, invece, restano una teoria priva di basi.

