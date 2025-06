Medico di Jesolo lascia il posto di lavoro con otto minuti di anticipo per problemi di salute: allontanato per “grave inadempienza”

Il caso della settimana è quello per cui un medico di Jesolo lascia il posto di lavoro con otto minuti di anticipo per problemi di salute e viene allontanato per grave inadempienza.

Un caso che si risolverà in tribunale, ma speriamo non si arrivi a tanto e in fase conciliativa si possa venire incontro alle esigenze di chi salva delle vite. Ma andiamo avanti con la ricostruzione.

Medico di Jesolo lascia il posto di lavoro con otto minuti di anticipo per problemi di salute: allontanato per “grave inadempienza”

A febbraio uno stimato professionista di Jesolo, cardiopatico noto con quattro stent, accusa sintomi compatibili con un problema cardiaco. Alle ore 19:52 decide di assentarsi dalla struttura per sottoporsi a controlli, anticipando così la chiusura del turno di otto minuti.

Alle ore 20:12 avvisa i responsabili della Croce Verde dei motivi della sua assenza.

Al termine dei quattro giorni di malattia, secondo quanto confermato dal suo legale, viene licenziato per grave inadempimento. Più che licenziamento si parla di allontanamento, ma è più questione di tecnica che di sostanza.

«È una revoca di un incarico libero professionale e autonomo, senza peraltro obblighi di durata» ha infatti dichiarato la Croce Verde confermando che pr un rapporto di collaborazione professionale si parla di revoca e non di licenziamento, una rottura nel rapporto lavorativo giustificata dal venir meno del «vincolo fiduciario», perché il medico sarebbe «uscito dal Punto di Primo intervento senza informare preventivamente la direzione».

Ovviamente il professionista ha deciso di difendere la sua versione, dettata dalla necessità e dal bisogno di cure, ma dopo quattro mesi si rende ora necessario adire il tribunale civile.

O risolvere il tutto in modo conciliativo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.