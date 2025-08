Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera: dopo tre dinieghi dall’ASL competente, l’Azienda Sanitaria Giuliano Isontina, un appello alle autorità per un celere sviluppo delle leggi sull’eutanasia e un tentativo di appellarsi a quanto emerso dalla sentenza Cappato, la Oppelli ha scelto di morire in Svizzera.

Lasciando però un appello alle autorità ed ai cittadini.

Martina Oppelli ha scelto il suicidio assistito in Svizzera

“Gentili parlamentari e concittadini tutti, non so se vi ricordate di me, sono Martina Oppelli. Più di un anno fa feci un appello a tutti voi affinché venisse promulgata e approvata una legge, una legge sensata che regoli il fine vita, che porti a un fine vita dignitoso tutte le persone, malate, anziane, ma non importa, prima o poi tutti noi dobbiamo misurarci con la fine della nostra vita terrena. Sì, questo appello è finito nel vuoto. Io all’epoca, ormai 2 anni fa, mi appellai ai alla sentenza Cappato pe poter accedere al cosiddetto suicidio assistito presso l’azienda sanitaria della mia regione. Per ben tre volte miè stato negato, benché io ne avessi il diritto, ma chissà, forse non abbastanza, forse, non lo so, perché io non ho tempo per aspettare un quarto diniego, ma anche se fosse un assenso, io ero allo stremo delle mie forze. Sono in Svizzera”

O meglio era in Svizzera. “è stato veramente uno sforzo titanico, ma l’ho fatto per avere una fine dignitosa alla mia sofferenza. Io non voglio che questo iter si ripeta per altre persone, non potete rimandarci sempre a settembre, perché ci sono urgenze più grandi”, aggiunge, inoltre precisando che “magari la misera vita di una singola persona e la sua sofferenza appaiono troppo piccole in confronto a una guerra, ma il macrocosmo è fatto da infiniti microcosmi e ogni microcosmo ha un proprio dolore e ogni dolore è assoluto nel momento in cui viene vissuto e va rispettato”.

Come Cappato, anche la Oppelli versava in gravissimo stato di prostrazione psicofisica e dolore a causa della Sclerosi Multipla che l’affliggeva, sin dal 2002, a 28 anni, ed degenerata in gravi spasmi che la rendevano incapace di provvedere in modo autonomo ad ogni attività fisica.

La sua richiesta di eutanasia era stata rigettata per mancanza dei “requisiti di sostegno vitale”, nonostante fosse ben chiaro che la Oppelli era però totalmente dipendente dall’assistenza di terze persone, senza il cui ausilio non potrebbe svolgere nessuna funzione vitale e quotidiana, assume massicce dosi di farmaci e utilizza la macchina della tosse, senza la quale rischierebbe il soffocamento.

Dopo tanto lottare, dunque il suicidio assistito in Svizzera, il suo ultimo, ed estremo, viaggio.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.