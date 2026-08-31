Ma questo è davvero un video che mostra come starnutisce un alligatore?

Ci segnalano i nostri contatti un video che mostra come starnutisce un alligatore. La chiave di tutto è nella definizione dello starnuto: alligatori e coccodrilli non starnutiscono come noi, ma fanno un gesto passabilmente simile per essere volgarmente definito uno starnuto.

Un atteggiamento uguale a quello del video è stato infatti registrato in una clinica veterinaria nel 2024, ma la chiave di tutto è il perché ed il percome.

Ma questo è davvero un video che mostra come starnutisce un alligatore?

Un essere umano starnutisce perché percepisce sostanze irritanti nel naso e il corpo attiva un riflesso di “espulsione rapida” che porta a starnutire per liberarsene.

Coccodrilli e alligatori non starnutiscono esattamente nello stesso modo umano: le loro narici sono adattate per mantenere fuori l’acqua quando sono sott’acqua, ma quando hanno acqua nelle narici, se ne liberano con un movimento rapido della testa verso l’alto, che associamo a movenze assai simili a quelle dello starnuto usato.

Inoltre sebbene una nota canzoncina per bambini chieda “ma il coccodrillo come fa?“, in realtà i coccodrilli sono soliti mugghiare e ansimare rumorosamente per esprimere fastidio, dominanza e la necessità per altri loro simili (o umani curiosi) di tenersi alla larga, spesso con movenze simili a quelle dello “starnuto”.

Quindi sì, un coccodrillo e un alligatore possono compiere un gesto simile allo starnuto umano per espellere forzosamente aria dalle narici, ma possono anche compiere un gesto simile per mugghiare e ansimare, nell’equivalente umano dello “sbottare di rabbia”.