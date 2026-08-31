Ma questo è davvero un video che mostra come starnutisce un alligatore?

Ci segnalano i nostri contatti un video che mostra come starnutisce un alligatore. La chiave di tutto è nella definizione dello starnuto: alligatori e coccodrilli non starnutiscono come noi, ma fanno un gesto passabilmente simile per essere volgarmente definito uno starnuto.

Ma questo è davvero un video che mostra come starnutisce un alligatore?
Ma questo è davvero un video che mostra come starnutisce un alligatore?

Un atteggiamento uguale a quello del video è stato infatti registrato in una clinica veterinaria nel 2024, ma la chiave di tutto è il perché ed il percome.

Ma questo è davvero un video che mostra come starnutisce un alligatore?

Un essere umano starnutisce perché percepisce sostanze irritanti nel naso e il corpo attiva un riflesso di “espulsione rapida” che porta a starnutire per liberarsene.

Coccodrilli e alligatori non starnutiscono esattamente nello stesso modo umano: le loro narici sono adattate per mantenere fuori l’acqua quando sono sott’acqua, ma quando hanno acqua nelle narici, se ne liberano con un movimento rapido della testa verso l’alto, che associamo a movenze assai simili a quelle dello starnuto usato.

Screenshot di un video con un alligatore che "starnutisce"
Screenshot di un video con un alligatore che “starnutisce”

Inoltre sebbene una nota canzoncina per bambini chieda “ma il coccodrillo come fa?“, in realtà i coccodrilli sono soliti mugghiare e ansimare rumorosamente per esprimere fastidio, dominanza e la necessità per altri loro simili (o umani curiosi) di tenersi alla larga, spesso con movenze simili a quelle dello “starnuto”.

Quindi sì, un coccodrillo e un alligatore possono compiere un gesto simile allo starnuto umano per espellere forzosamente aria dalle narici, ma possono anche compiere un gesto simile per mugghiare e ansimare, nell’equivalente umano dello “sbottare di rabbia”.

 

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