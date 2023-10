Ma il cibo senza lattosio mi fa davvero bene? Questa è la domanda che si pongono in molti, e la cui risposta è: “dipende: tu sei intollerante al lattosio?”

Esattamente come la moda del cibo senza glutine per chi non è intollerante al glutine, chi non è intollerante al lattosio non avrà alcun vantaggio dal privarsene.

L’intolleranza al lattosio può essere ereditaria o, in casi minori, legati a temporanei cambiamenti della dieta abituale o infezioni. In ogni caso, se siete intolleranti al lattosio sicuramente lo saprete: dopo aver patito gonfiore e dolori addominali vi sarete sicuramente recati dal medico che vi avrà diagnosticato tale intolleranza.

Se siete effettivamente intolleranti al lattosio, latte e formaggi privi dello stesso vi aiuteranno. Se non lo siete, state semplicemente sprecando il vostro denaro e, anzi, vi state privando inutilmente di un nutriente e state contribuendo a “disabituare” il vostro corpo a produrre l’enzima lattasi, creando così la vostra stessa intolleranza.

Come al solito, parliamo della differenza tra ricorrere al consiglio di un medico, pratica che va sempre incoraggiata e ascoltare i cartelloni pubblicitari.

