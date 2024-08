L’UFO fotografato in California è in realtà un elicottero

Su X stanno circolando foto di un oggetto volante non identificato avvistato a Culver City, California, che alcuni ritengono molto simile a un UFO segnalato nel 2010 sopra l’aeroporto di Shanghai, in Cina. Le immagini mostrano un oggetto luminoso e allungato che sembra proiettare una luce misteriosa sulla città. Sebbene a prima vista la foto possa apparire come un velivolo misterioso con una forma allungata e un aspetto insolito nel cielo notturno, in realtà è frutto di un effetto ottico causato dalla lunga esposizione della fotocamera mentre riprendeva un elicottero in volo notturno. Questa stessa spiegazione vale anche per l’episodio avvenuto anni fa in Cina.

L’esposizione in fotografia può facilmente ingannare

Quando si scatta una foto con una lunga esposizione, la fotocamera cattura la luce per un periodo di tempo più lungo rispetto a uno scatto normale. Ciò significa che qualsiasi luce in movimento verrà tracciata lungo il percorso che compie mentre l’otturatore è aperto. Nel caso delle immagini in questione, le luci posizionate sul bordo e sulla coda dell’elicottero hanno creato una scia luminosa curva visibile nella foto. Gli elicotteri, infatti, sono dotati di luci di navigazione e di un faro anteriore: le prime, solitamente situate sulle estremità delle pale del rotore e sulla coda, sono colorate (rosse, verdi o bianche), mentre il faro anteriore è molto luminoso e serve a illuminare la strada di fronte all’elicottero. Nelle foto, quindi, le luci di navigazione creano punti luminosi lungo la scia, mentre il faro anteriore appare come una luce intensa proiettata verso il basso. L’effetto è illustrato chiaramente in queste due grafiche.

La sfocatura dell’immagine, probabilmente dovuta a una foto scattata a mano libera, conferma ulteriormente che si tratta di uno scatto realizzato con lunga esposizione.

Conclusioni

In sintesi, le immagini non mostrano un UFO in California, ma un elicottero fotografato con una lunga esposizione che crea un effetto ottico ingannevole. Le lunghe esposizioni possono infatti trasformare luci comuni in fenomeni visivi strani e facilmente malinterpretati.

