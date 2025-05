Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna limitazioni al movimento da Ottobre, l’app Move-In

Ci sono novità per i Diesel Euro 5 in Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, interessati da llimitazioni al movimento dei Diesel da Ottobre come accade per i veicoli a Benzina pre-Euro 5, stante la natura maggiormente inquinante del Diesel.

Conviene però fare ordine, e ricordare che tale limite non è così assoluto, grazie a un piccolo aiuto della tecnologia.

Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna: i limiti

A partire dal prossimo primo Ottobre, in Lombardia il blocco avrà carattere permanente e riguarda le auto diesel Euro 5 (erano già interessate le macchine più inquinanti) che non potranno circolare nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, nei Comuni di Fascia 1, cioè sul territorio dei capoluoghi di provincia e comuni limitrofi (qui la lista completa) e nei Comuni di Fascia 2 (qui la lista completa).

Parimenti permanente è la misura in Emilia Romagna, nei comuni di pianura con oltre 30.000 abitanti e nell’agglomerato di Bologna, con la possibilità di adesione volontaria per altri comuni. Le limitazioni sono attive nei giorni feriali, dalle 8:30 alle 18:30.

Al contrario in Piemonte il limite intercorrerà dal primo ottobre 2025 fino al 15 aprile 2026 e, successivamente, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dall’anno successivo, sostanzialmente nei soli mesi autunnali e invernali lasciando inalterata la circolazione in estate e primavera.

L’app Move-In

Tutti i veicoli interessati dalle limitazioni potranno però bypassarle con l’app Move-In.

Una app per cellulare integrata con un dispositivo tipo “Black Box”, per intenderci affine a quello installato da molte assicurazioni allo scopo di valutare tempi di percorrenza, abitudini di guida e offrire un antifurto satellitare allo scopo di abbattere i rischi e quindi consentire cospicui sconti sul premio annuale assicurativo.

In questo caso una volta aderito al servizio, presente nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto, l’automobilista sarà invitato a scaricare una specifica app in grado di calcolare la percorrenza al volante.

I veicoli considerati “inquinanti” avranno dunque un tesoretto di chilometri da potersi usare per muoversi liberamente nelle aree limitate, e il divieto scatterà ad esaurimento dello stesso.

L’automobilista potrà controllare le percorrenze residue dal proprio cellulare.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.