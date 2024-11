Diverse branche del complotto considerano lo zucchero bianco uno dei “veleni bianchi”, basta cercare la definizione così come è su un motore di ricerca a caso per imbattersi in improbabili elenchi che contengono dai tre ai cinque “veleni” da combattere per avere eterna salute.

In realtà si tratta di una falsa credenza che fa da contraltare a quella dei “supercibi”: se nel mondo del “pensiero magico” ci sono alimenti miracolosi che conferiscono rapidamente vita eterna, allora deve esserci per portare equilibrio un elenco di cibi pericolosi e velnosi che al contrario estinguono la vita e portano malattia.

Ma se nel mondo dell’informazione alternativa tutto è un rassicurante bianco e nero, bene e male, tossico ed elisir, la vita reale è assai più complesso e, come per molte cose nella via, lo zucchero è un elemento utile nella dieta assunto nelle dosi consigliate.

Lo zucchero bianco non è uno dei “veleni bianchi”

Come ci ricorda il divulgatore Davide Bressanini, lo zucchero bianco è semplicemente zucchero processato in modo da rimuoverne la melassa, mediante un processo che non ha nulla di tossico o pericoloso.

Anzi abbiamo in passato approfondito le differenze tra lo zucchero di canna grezzo e quello raffinato, pervenendo alla conclusione che le uniche differenze sono estetiche e legate ad una certa diversa sapidità che rende lo zucchero “bruno” e quello “bianco” un fattore di preferenza e rende la presenza di melassa nel primo un fattore di cui tenere conto nella preparazione dolciaria.

Secondo l’OMS (come riportato dalla D.ssa Rotelli) la dose consigliata di zucchero si aggira intorno ai 25 grammi per dì, circa 5 cucchiaini.

Ovviamente, anzi, è assai incoraggiato in ogni caso di dubbio sulla propria alimentazione ricorrere al proprio medico che saprà indicare idonei professionisti: quello che possiamo confermarvi è che lo zucchero non è un “veleno bianco”

