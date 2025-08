Ci segnalano i nostri contatti uno zoo che accetta animali di allevamento per nutrire gli animali feroci. E la notizia è vera, si tratta dello Zoo di Aalborg, ridente cittadina della Danimarca, che accetta donazioni in natura per sfamare i suoi animali.

Cosa che, ovviamente, non è affatto soddisfacente per gli animalisti a casa che leggono la notizia.

Lo zoo che accetta animali di allevamento per nutrire gli animali feroci

Lo zoo, in una apposita pagina con l’illustrazione di una tigre, si lancia in istruzioni sin troppo dettagliate per essere una burla elaborata e poco garbata: i cavalli (massimo 147 cm al garrese) devono avere i documenti in regola e non devono aver avuto malattie recenti, e la struttura provvedrà a sottoporre l’animale ad eutanasia e pagarlo settanta centesimi al chilo scaricabili dalle tasse.

Nei weekend, di mattina, è possibile portare conigli, polli e porcellini d’india, ma non più di quattro a volta, altrimenti sarà necessario prendere appuntamento.

Lo zoo spiega perché: citando il bisogno dei predatori di comportarsi nel modo più naturale possibile, avendo accesso a piccole prede da cacciare e grandi quantità di carne.

La spiegazione non deve aver convinto però gli animalisti: la sezione commenti è stata chiusa, citando come motivo “Una retorica oziosa e maliziosa priva di un tono conferente”.

In una parola una flame.

