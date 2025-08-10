Lo stress fa venire i capelli Bianchi: Verità o Falso Mito?

Oggi vi propongo un approfondimento “sperimentato” in prima persona, visto che ho iniziato a diventare brizzolato in prima media: e se per questo potrei puntare ad entrare nel guinness dei primati, personalmente non credo di dover “ringraziare” lo stress, visto che lo ricordo come un periodo piuttosto spensierato.

Il Mistero dei Melanociti

Per capire come mai i capelli diventino bianchi, introduciamo velocemente i melanociti, le cellule responsabili della loro colorazione.

I melanociti sono cellule specializzate presenti nello strato basale dell’epidermide, la cui funzione principale è quella di sintetizzare la melanina e di trasferirla ai cheratinociti. La melanina è il famoso pigmento che conferisce colore alla pelle, ai capelli e agli occhi, oltre che svolgere un ruolo cruciale nella protezione dalle radiazioni ultraviolette (UV) del Sole.

Il colore dei capelli dipende dal tipo di melanina prodotta dal corpo, che fondamentalmente risulta essere una miscela di due tipi principali: una nero-marrone e l’altra biondo-rossastra. La combinazione di queste melanine determina la vasta gamma di colori dei capelli che possiamo ammirare negli esseri umani (tinte variopinte escluse).

Il processo detto di “incanutimento” – ovvero la progressiva decolorazione dei capelli risultante nel capello bianco – è legato al “pensionamento” di questi melanociti, che ad un certo punto smettono di produrre pigmento. Generalmente, questo processo inizia tra i 30 e i 40 anni, ma non è raro che cominci in anticipo.

Genetica, età e fattori esterni: un’equazione Complessa

Il Professor Fisher dell’Harvard Medical School sottolinea come il processo di “pensionamento” dei melanociti sia ancora lungi dall’essere completamente compreso. Sappiamo che probabilmente c’è una forte componente genetica e che l’età sia un fattore determinante.

Tuttavia, diversi esperimenti suggeriscono che anche cause esterne entrerebbero in gioco, influenzando la velocità e l’entità di questo fenomeno.

Fattori come stress, ansia, dieta squilibrata, fumo e uso di prodotti aggressivi per i capelli sono tutti candidati a “convincere” i melanociti al pensionamento anticipato.

Concentrandoci sullo stress, vi sono state diverse analisi in cui pazienti sottoposti a stress cronico avrebbero mostrato una tendenza all’incanutimento precoce. Si ipotizza che lo stress possa interferire con i melanociti attraverso l’accumulo dei radicali liberi (che, per la cronaca, non sono una formazione politica, ma molecole instabili che possono danneggiare le cellule).

Conclusioni: Il Verdetto è Ancora Sospeso

Circa il legame tra stress e capelli bianchi, ad oggi abbiamo ipotesi e alcune evidenze scientifiche che suggeriscono una correlazione. Tuttavia, non esistono ancora prove scientifiche inconfutabili che dimostrino una relazione diretta di causa-effetto.

Cosa ne pensate? Avete notato cambiamenti nei vostri capelli in periodi di stress?

