Uno dei miti legati all’igiene orale è la superiorità dello spazzolino duro, o spazzolino a setole dure. In realtà a meno che non vi sia stato consigliato dal dentista, uno spazzolino a setole dure è il modo peggiore per prendervi cura del vostro sorriso.

Meglio sarebbe partire da uno spazzolino a setole morbide o medie, oppure chiedere al vostro dentista se la vostra situazione consente l’uso dello spazzolino elettrico.

Lo spazzolino duro è sempre garanzia di ottima pulizia dentale?

Lo “spazzolino duro” dona la sensazione fisica e tattile di una pulizia più “profonda” dove arriva, ma è tutto qui. In realtà esendo a setole dure aumenta il rischio, in caso di spazzolamento scorretto o con pressione troppo elevata, di causare traumi alle gengive. Inoltre la durezza delle setole rende meno facile raggiungere angoli e altre pieghe nascoste della bocca.

Meglio sarebbe uno spazzolino con setole più morbide, consigliato magari dal dentista, con una tecnica e corretta tecnica di spazzolamento.

Parimenti il mito delle “setole naturali che sono superiori perché naturali” è un mito infondato: la setola naturale è irregolare, porosa e incline a trattenere sporco e umidità, mentre le setole artificiali sono più regolari ed è più facile tenerle pulite.

