L’incredibile segreto del caco

Ciò che sto per raccontarvi oggi è una storia che galleggia a metà tra leggenda e realtà, una curiosità botanica che ha affascinato e incuriosito per generazioni, diventando una storia di tradizione tramandata da secoli.

La prossima volta che mangerete un caco, tenete da parte i semi: potrebbero portarvi una rivelazione sorprendente.

Tagliando a metà il seme di un caco, capita di ritrovarsi davanti una figura stilizzata che somiglia in modo impressionante a una posata in miniatura – cucchiai, forchette o coltelli.

Ci facciamo rientrare anche le bacchette orientali, così siamo sicuri di trovare un utensile da cucina.

Non è un’allucinazione: è una realtà.

Tra scienza e leggenda

L’antica credenza popolare vuole che la forma della “posata” all’interno del seme possa addirittura prevedere l’andamento dell’inverno.

Se trovate un cucchiaio, l’inverno sarà caratterizzato da abbondanti nevicate.

Se è una forchetta, l’inverno sarà mite.

Se trovate un coltello, vi aspetta un inverno rigido e freddo.

Nonostante il fascino di questa tradizione, che appartiene al mondo delle leggende contadine e dei racconti tramandati, il motivo scientifico è altrettanto affascinante.

Quello che vediamo non è altro che il germoglio della pianta, l’abbozzo di ciò che diventerà un futuro albero.

Inizialmente, si presenta come un bastoncino, che gonfiandosi nella parte superiore ricorderà la forma di un coltello o di un cucchiaio. Man mano che lo sviluppo procede, il germoglio si evolve e assume la forma di una forchetta, che in realtà non sono altro che le prime, ancestrali antenate delle foglioline della pianta.

Quindi, la prossima volta che vi capiterà di gustare un caco, ricordatevi di non buttar via il seme. Potreste trovarci non solo la magia di una vecchia leggenda, ma anche la straordinaria bellezza e intelligenza della natura che si prepara a crescere.

