Immaginate di svegliarvi una mattina e ottenere la rimozione da Internet di un articolo che parla molto male di voi. Magari ne avete il diritto legalmente, e pensate di aver risolto il problema. Ma improvvisamente Internet comincia a parlare di voi e del contenuto che avete ottenuto di rimuovere rendendolo immortale.

Questo diventa l’Effetto Streisand, un sorta di pensare agli elefanti rosa: il fenomeno per cui se ti viene chiesto di non pensare a qualcosa, questo diventerà il tuo chiodo fisso.

L’effetto Streisand: quando una richiesta di censura ha l’effetto opposto

Nel 2003 la cantante Barbra Streisand portò in tribunale un fotografo per aver pubblicato una serie di foto della sua villa in California.

Il fotografo addusse che le foto raffiguravano gli effetti della cementificazione sull’erosione costiera, la celebrata attrice e cantante invece addusse che la sua privacy era stata negata.

Ottenne la rimozione della foto da quel sito, ma non da tutti i portali che si occuparono della denuncia della Streisand.

Una notizia che altrimenti sarebbe stata dimenticata dal tempo finì persino su Wikipedia come un esempio di eterogesi dei fini. Centinaia di siti riportarono foto e descrizione non più come “la foto di casa della Streisand” ma come “la foto da cui è nata una azione legale”.

Nelle parole dell’avvocato americano Mike Masnick

l’atto di reprimere qualcosa online lo trasformerà da un oggetto che nessuno vuole vedere, come la foto di un pitale, ad un oggetto che il maggior numero di persone possibili vorrà vedere

Solo nel 2023 Barbara Streisand ammetterà che non voleva davvero rimuovere la foto, ma l’associazione del suo nome alla stessa ed alle pratiche descritte dal fotografo: cosa che ovviamente non è mai accaduta.

Da allora, eventi come Trump che cita il Wall Streer Journal per averlo associato a vicende riguardanti Epstein o Twitter (preX) che rimuove dei post relativi al figlio del suo rivale Hunter Biden sono stati citati come effetto Streisand.

Puoi chiedere la rimozione di qualcosa: ma non puoi chiedere che non si parli di ciò che hai chiesto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.