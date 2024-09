Una diffusa falsa credenza riporta che le spezie furono introdotte nell’antichità per coprire il sapore della carne rancida. In realtà possiamo anche individuare il momento storico in cui questa falsa credenza è nata.

Il 1939, anno della prima pubblicazione del testo The Englishman’s Food: Five Centuries of English Diet, di Jack Cecil Drummond

Le spezie furono introdotte nell’antichità per coprire il sapore della carne rancida? Falso!

Drummond non era un bufalaro, ma neppure era uno storico: era un apprezzatissimo biochimico, noto per i suoi studi sulla dieta inglese negli anni della Seconda Guerra Mondiale e come evitare che il razionamento riducesse la salubrità e la qualità dei cibi.

Drummond abbiamo detto non era uno storico, e come molti che non lo erano aveva fortissimi preconcetti sul Medioevo visto come “epoca oscura”. Nello spiegare quindi perché evitare le carni avariate, Drummond si trovò a scrivere nel suo testo:

“Non sorprende scoprire che i ricettari di quei tempi fossero ricchi di suggerimenti per rendere la carne avariata commestibile […] La popolarità di un forte condimento per la carne è stata senza dubbio dovuta alla frequenza con cui era necessario mascherarne la putrescenza”

A parte il fatto che abbondare con le spezie non avrebbe reso la carne rancida più commestibile, nel Medioevo verosimilmente un cuoco avrebbe gettato via la carne rancida perché le spezie costavano molto di più della carne e non le avrebbe mai sprecate in quel modo.

Le spezie erano considerate un prodotto di gran lusso, destinato alle tavole dei ricchi e da usare con cura.

Si preferiva usare tutte le spezie assieme, ma in piccole quantità per non sprecarle subito, mentre i ceti meno abbienti dovevano accontentarsi delle erbe aromatiche.

In ogni caso, sia la carne che le spezie erano appannaggio dei ricchi: e se un ricco si fosse accorto che la carne che si apprestava a mangiare era rancida, non avrebbe sprecato le sue spezie più rare, ma l’avrebbe gettata via, essendo di valore inferiore alle spezie stesse.

