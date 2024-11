Ci segnalano i nostri contatti una macro che dimostra come le automobiline Hot Wheels sono diventate meno accurate nel corso degli anni, mostrando diversi modelli passati con dettagli intricatissimi e modelli recenti con un semplice pannellino nero.

In realtà la nostalgia tende a dipingere la realtà di colori che non aveva: a ben vedere, il fondo di una Corvette C7 06, l’auto raffigurata nell’ultimo modello, non è così diverso da quello “semplificato” dell’ultimo modello Hot Wheels.

Le automobiline Hot Wheels sono diventate meno accurate, o sono cambiate le auto moderne?

Guardiamo assieme infatti una serie di foto di una Corvette C7 06. Effettivamente se la guardi dal fondo è l’automobile stessa che sembra un giocattolo di plastica con pochi dettagli.

E giocattoli ben più costosi ed elaborati aggiungono sì qualche dettaglio, ma pochini rispetto al passato

Nel corso degli anni diverse automobili hanno aggiunto sul fondo dei sottoscocca aerodinamici con sempre meno componenti “a vista” e coperture in fibra di carbonio e materiali ad alta resistenza alla corrosione.

Questo ha ovviamente anche facilitato la vita ai giocattolai: se la tua auto sembra un giocattolo dalla nascita, non perderai tempo in dettagli.

Inoltre Hot Wheels è il marchio economico della linea: Mattel ora possiede l’ex marchio rivale Matchbox, comprato dall’inglese Lensley nel 1997, spostando i modelli più realistici nel nuovo brand.

E anche così ci sono evidenti variazioni da modello a modello. Diversi modelli vintage delle Matchbox avevano un pannello semplificato e coi soli loghi su diversi modelli sin dagli anni ’60

Come dimostra questo estratto di un video del restauratore Marty’s Matchbox Makeover relativo ad un modello degli anni ’60.

Conclusione

Non sono diventate meno accurate le macchinine giocattolo moderne rispetto a quelle del passato: diverse macchine nuove hanno una costruzione di tipo unibody che si riflette sui modellini.

Inoltre i modellini Hot Wheels sono diventati col tempo la parte economica del brand, rispetto alle più costose Matchbox.

