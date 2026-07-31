Le assurde statue e l’Hulk che urina di Camp Leachim

Esiste un posto dove è possibile farsi urinare in testa da Hulk, e non stiamo scherzando. Abbiamo anche un indirizzo: Camp Leachim, ridente resort a Bamban, nella provincia di Tarlac, nelle Filippine

Con una scarna pagina Facebook e in una località decisamente rurale, lontana dai centri abitati, Camp Leachim ha un solo motivo di vanto. Statue di Supereroi e supercriminali, come Thanos, la Cosa e Hulk, con tanto di statua di Hulk che urina sulla gente.

Le assurde statue e l’Hulk che urina di Camp Leachim

Non è AI, ma plasticaccia, cartapesta e tanta fantasia. E la faccia tosta virale di dedicare un intero Account Instagram alle gesta dell’Hulk orinante, che già troneggia lieto anche tra le poche recensioni del luogo, tutte positive ma tutte dovute evidentemente alla sfacciata campagna “promozionale”.

Così sfacciata da avere i primi utenti pronti ad affermare che il troppo stroppia e che gradirebbero non essere mai più taggati nella minzione del Vendicatore recentemente ricomparso nel film Spider-Man: Brand New Day, ma abbastanza per rendere un posto disperso nelle Filippine alla periferia di una città di 81mila anime in un meme.