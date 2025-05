L’AIFA approva un farmaco contro le metastasi del tumore al seno prodotto a Pisa, ma il viaggio comincia da molto lontano. Parliamo di Elacestrant, fin’ora somministrato in via compassionevole (quindi al di fuori delle sperimentazioni cliniche regolamentari, ma con l’approvazione del Comitato Etico e in base a specifiche normative)

Elacestrant è, infatti, il primo orale degradatore selettivo del recettore degli estrogeni alfa (ER-a) e svolge un’attività contro le mutazioni del gene ESR1: in una parola non cura il cancro alla mammella da solo, ma ferma il progredire delle metastasi essendo un efficace aiuto terapeutico già riconosciuto e usato in Germania, Gran Bretagna e USA.

L’AIFA approva un farmaco contro le metastasi del tumore al seno prodotto a Pisa

Già nel 2023 Elacestrant era stato approvato dalla Commissione Europea, con evidenti benefici in termini di sopravvivenza libera da progressione e un buon livello di tossicità.

In una parola, un valido aiuto per fermare la progressione della malattia laddove altri farmaci non riescono.

“E’ un traguardo straordinario – commenta il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo -, reso possibile grazie al lavoro di Menarini a Pisa e di un sistema che qui, nella nostra regione, mette insieme innovazione, industria, sanità e università. Un sistema che investe nella conoscenza e nella dignità delle persone. Elacestrant non guarisce, ma blocca le metastasi. Rallenta la malattia dove altri farmaci non riescono più. E lo fa con una compressa, senza chemioterapia. È la scienza toscana che migliora la qualità della vita, che parla al mondo, che salva vite. Ecco la Toscana in cui crediamo. Quella che crea valore per la comunità, produce futuro, e si prende cura delle persone anche nei momenti più difficili”.

Una speranza in più insomma, e un motivo una volta di più per essere orgogliosi di essere italiani, dato che sarà prodotto da Menarini a Pisa e sarà disponibile nei prossimi tre mesi.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.