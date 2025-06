La nuova arma contro le scie chimiche: l’aceto

Ci segnalano alcuni video in cui è possibile osservare individui intenti a vaporizzare aceto in giro per la propria città allo scopo di combattere le scie chimiche

I video sono accompagnati da caption ed audio a testimonianza dello scopo apparente di tale comportamento, ad esempio leggiamo:

O ancora:

Riuscire ad effettuare un’attività di debunking rispetto a tale comportamento è più difficile che capire il perchè tale comportamento sia nato, poichè ci sono oscure le basi di partenza che dovrebbero giustificarlo.

Che l’aceto sia spesso indicato come la panacea di tutti i mali è cosa nota – non a caso il chimico Dario Bressanini l’ha scherzosamente soprannominato “uno dei quattro cavalieri dell’apocalisse delle pulizie” insieme a bicarbonato, sale e limone – questo grazie al mix perfetto formato da tradizione, “naturalezza” e spettacolarità (sì, viene generata effervescenza se mischiato con una base, ma a parte l’effetto sorpresa non fa molto di più).

Che l’aceto abbia un’effettiva utilità nel combattimento delle scie chimiche invece è tutto da dimostrare, ma in attesa di nuove scoperte scientifiche non possiamo che esprimere perplessità riguardo tale pratica – anche dando per buona la presenza delle suddette scie chimiche nelle zone trattate.

In primis per la portata degli strumenti utilizzati, che appare infinitesimale rispetto alla distanza cui le presunte scie chimiche agiscono, dopodichè per la reazione chimica desiderata, che ci risulta ignota, non possedendo l’aceto particolari proprietà in relazione agli agenti chimici tanto temuti, se non quella di essere un blando disinfettante ed anticalcare.

In conclusione: meglio usarlo per condire l’insalata.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.