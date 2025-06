La moratoria contro le scie chimiche

Qualche giorno fa ero pigramente sdraiato in un parco, tatticamente posizionato all’ombra di un grande albero per sfuggire il più possibile alla calura estiva milanese, quando all’improvviso una vibrazione ormai riconoscibile mi ha segnalato che avevo appena ricevuto un messaggio su Instagram.

Sopra di me un cielo terso e azzurrissimo, sullo schermo la fotografia di un foglio che mi informava di come le belle giornate di sole fossero solo un ricordo.

Decisamente confuso, decido quindi di approfondire.

Il foglio sembrerebbe essere un volantino distribuito dall’associazione “insieme liberi”, un movimento il cui scopo principale è quello di – leggo dal sito – “porre l’Essere Umano al centro di ogni scelta, rovesciando il paradigma attuale, che lo vede un mero strumento per l’arricchimento sfrenato delle oligarchie finanziarie”.

E proprio contro queste oligarchie finanziarie sembrerebbe essere diretta l’attività dei confederati di Insieme Liberi: “Non possiamo permettere che poche persone continuino a segnare il destino dei popoli, manipolandone la paura tramite un clima di continua emergenza.”

Attorno a me, alcuni bambini giocavano allegramente a calcio, un cane sguazzava felice in un ruscello poco distante, una coppia amoreggiava credendo di non essere vista – o più probabilmente, fregandosene – eppure questo scenario bucolico rischiava di essere brutalmente interrotto all’improvviso dall’emergenza che mi veniva descritta sul volantino. Evidentemente le oligarchie finanziarie erano acquattate tra i cespugli pronte a spruzzare da un momento all’altro una coltre impenetrabile di agenti chimici nel cielo sulle nostre teste.

“Le belle giornate di sole sono un ricordo. Gli aerei passano e in poche ore le scie creano una cappa biancastra. Solo gli sprovveduti credono che sia solo vapore d’acqua.”

A seguire elencone di link da copiaincollare come uno scriba egizio del 2 millennio avanti Cristo, perchè i QR Code li usano i poteri forti, se vuoi la verità te la devi sudare.

A fondo pagina la call to action: “Firma la moratoria della geoingegneria”.

Avevo davanti a me due strade: spegnere e godermi il pomeriggio, oppure peggiorare la mia miopia cercando di scoprire di più sulla faccenda, iniziando a navigare sui siti più oscuri del web combattendo con il costante riflesso del sole pomeridiano ad infastidire la mia lettura.

Ovviamente ho scelto la seconda.

Indagando, ho scoperto che un anno fa è stata depositata una petizione al Senato su richiesta di numerosissimi cittadini.

Tramite la petizione, questi numerosissimi cittadini hanno chiesto il blocco immediato di qualsiasi attività di geoingegneria sul territorio nazionale.

Ad oggi la petizione non ha fatto molta strada…forse perchè i poteri forti l’hanno bloccata, forse per i consueti tempi dilatati della nostra politica, forse perchè in realtà non chiedeva praticamente niente di concreto…cioè nel testo si chiedeva in generale che non si facesse geoingegneria e poi si passava a parlare degli Stati Uniti e del Messico, che con il Bel Paese c’entrano ben poco.

Di fronte a quello che era palesemente un corto circuito si è interrotta la mia ricerca.

La geoingegneria è una disciplina che si studia…chiedere che non si faccia ha poco senso: sarebbe come chiedere di vietare la fisica…non ha molto senso, occorrerebbe specificare quali siano le applicazioni della disciplina ritenute dannose e perchè, e soprattutto esplicitare quali siano le attività da impedire su territorio italiano.

Ma quindi perchè è in atto tutta questa pantomima?

Non posso che fare una supposizione e pensare che si tratti di “briciole di propaganda”…atti dall’aspetto semi-ufficiale usati per dare credibilità ai loro promotori, per dire che “qualcosa si muove”…sono segnaposto lasciati lì per attirare adepti inconsapevoli e dare credibilità al movimento, ma alla fine, sempre di fuffa si parla (a mio modesto e personale parere).

