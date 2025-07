La disavventura di Pablo, il gatto finito in lavatrice per 55 minuti

Ai gatti piace sonnecchiare nei posti più strani: a Pablo, gatto finito in lavatrice per 55 minuti, questa abitudine è costata caro, e fortunatamente la sua storia ha avuto un lieto fine.

Ma spostiamoci ora il mese scorso, in Australia

La disavventura di Pablo, il gatto finito in lavatrice per 55 minuti

L’inverno australiano non è freddo come il nostro, ma ispira nei felini il desiderio di occultarsi in luoghi caldi e accoglienti, come una lavatrice lasciata aperta e senza panni per un ciclo di pulizia vasca.

Pablo si era infilato nella lavatrice per sonnecchiare, e i suoi padroni hanno attivato il ciclo di pulizia (nel quale acqua calda e anticalcare puliscono il cestello), lasciando il gattino intrappolato.

La fretta è stata cattiva consigliera: 55 minuti dopo il povero gatto era in condizioni critiche, con una forte commozione cerebale, danni polmonari e dita rotte.

Ricoverato alla clinica per animali SASH nel Queensland il gatto era in condizioni critiche, ma sotto le cure della dottoressa Ella Yarsley ha avuto un pieno recupero, rimettendoci solo qualche falange delle zampine.

Non è il primo gatto finito in lavatrice in Australia: nel 2020 un simile destino è toccato ad un gatto di nome Oscar, ed un anno prima ad una gattina curiosa di nome Poppy, che però non ha riportato gravi ferite.

Bisogna sempre controllare dove sono i nostri amici animali.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.