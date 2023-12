La banana non è un frutto (e neppure viene dalle palme)

Vi stupirà saperlo, ma la banana non è un frutto. È la bacca del banano: non è “l’unico frutto dell’amor”, e non è neppure il prodotto delle palme, ma di una pianta chiamata il banano

Il banano peraltro non è un albero, ma una enorme pianta fiorita erbacea: “un cespuglio ipertrofico”.

Sostanzialmente la stragrande maggioranza delle banane che noi consumiamo derivano da tre specie: la Musa acuminata, la Musa balbisiana e il loro ibrido: il banano è la pianta erbacea da fiore più grande nota.

Il suo aspetto solo superficiamente ricorda le palme con cui viene confusa, e tassonomicamente parlando non è un albero: le banane per uso alimentare sono frutto di una rigorosa selezione per portare alla creazione di bacche prive di semi (che sarebbero inedibili) e ricche di polpa, l’unica parte della banana e la più saporita.

Incidentalmente questa rigorosa selezione è il motivo per cui le caramelle alla banana non sanno di banana: l’attuale aroma artificiale usato per le caramelle “gusto banana” è basato e imita il gusto di una qualità di banana estinta a causa di una pandemia fungina negli anni ’60.

