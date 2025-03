Intesa San Paolo è in tilt: risoluzione in serata?

Possiamo confermare che Intesa San Paolo è in tilt: dalle ore 13:00 di oggi risulta impossibile effettuare prelievi bancomat e usare le proprie carte di debito e credito.

La fase acuta del down però sembrerebbe essere superata. Abbiamo contattato (abbiamo un cliente in redazione) gli operatori che hanno confermato il ritorno ai prelievi “in serata”, quindi al massimo per domani.

L’onda lunga si risolverà nei prossimi giorni

Non è chiarissimo il motivo: forse un mero disservizio tecnico come talora accade, forse l’onda lunga degli attacchi DDoS di OltreCortina, ma le segnalazioni a DownDetector, servizio “partecipato” di aggregazione delle segnalazioni di disservizio rende un andamento a campana.

Ogni tentativo di pagare con carta dalle ore 13:00 è stato accolto con un “Ente non disponibile”, portando ad accrediti “fantasma”, nel senso di contabilizzati ma di fatto non eseguiti.

I correntisti non si spaventino: il conto corrento e gli accrediti “fantasma” saranno corretti nella risoluzione che dovrebbe essere alle porte.

Tentare a oltranza non conviene: basterà portare pazienza.

