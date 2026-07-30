Influencer conserva cartuccia di Pokémon Diamante perduta quindici anni fa: alla ricerca di Alix

Se sei una giocatrice storica di Pokémon che ha perso ad Andorra una cartuccia di Pokémon Diamante tra il 2010 e il 2011, dovresti leggere questo articolo, davvero.

Se tra voi ci fosse qualcuno che per la legge dei sei gradi di separazione conosce qualcuno, che conosce qualcuno che conosce una ragazza che nel 2008 ha comprato una cartuccia di Pokémon Diamante per Nintendo DS (quarta generazione del titolo storico di buffi animaletti) che aveva deciso di ribattezzarsi in gioco Alix, dovreste mostrarle questo appello.

Influencer conserva cartuccia di Pokémon Diamante perduta quindici anni fa: alla ricerca di Alix

Ronci GX, influencer del campo dei videogames e delle parodie calcistiche (col diverso nome di El Roncero del FCB) ha infatti pubblicato il seguente appello

Se sei una ragazza francese di nome Alix, sei andata ad Andorra in vacanza nel 2010-2011 e hai perso la tua cartuccia di Pokémon Diamante, leggi questo. I miei zii hanno trovato la cartuccia in un hotel e me l’hanno portata. Da allora ho conservato la tua cartuccia e la tua partita per rispetto.

Ci sono pochi indizi sull’identità di Alix che permettono di ricostruire una storia.

Alix si prendeva il suo tempo: Pokémon Diamante è arrivato in Europa il 27 Luglio del 2007, Alix ha cominciato a giocare (il “viaggio da allenatrice”) un anno dopo nel 2008 ed ha giocato per 84 ore e mezzo prima di perdere la cartuccia. Una media quindi di una quarantina di ore all’anno.

Forse non era il suo gioco favorito, ma aveva qualcuno con cui giocare.

Nella sua cartuccia manca il Pokémon “Starter”, quello che viene consegnato all’inizio del giocatore per cominciare la sua avventura. Dal Pokédex, enciclopedia dei Pokémon catturati, sappiamo però che ha giocato col suo amico virtuale almeno fino a portarlo alla sua forma finale, il Pokemon fiamma Infernape (ispirato alla leggenda di Son Goku).

Si è fermata a quattro medaglie, grossomodo a metà del gioco (la cui storia prevede conquistare otto medaglie, salvare il mondo e diventare Campione o Campionessa di Pokémon in una regione chiamata Sinnoh), ma aveva almeno un amico che ha finito il gioco e che probabilmente ha ricevuto il suo Infernape, tale Asceyúp

Lo sappiamo perché Asceyúp le ha dato alcuni Pokémon con cui stava giocando nel momento in cui ha perso la cartuccia, Dugtrio e Camerupt ottenibili solo a fine gioco (e dopo averli allenati almeno abbastanza per farli evolvere), dopo aver vinto tutte le otto medaglie e sfidato i SuperQuattro e la Campionessa Camilla per prendere il loro posto come l’allenatore più forte.

Probabilmente Alix aveva un amico più determinato col quale amava scambiare Pokémon, e nella sua breve avventura ha giocato con le bestiole dello stesso. E a giudicare dalle date degli scambi, potrebbe aver conosciuto Asceyúp proprio in quella fatidica vacanza o poco prima.

Proprio Pokémon Diamante ha come tema i viaggi nel tempo e nello spazio, ed ha avuto recentemente un sequel, Legends: Arceus ambientato in un remoto passato nel quale un ragazzino del presente è arrivato per testimoniare la nascita del primo Pokedex e dal quale Pokemon perduti a causa dell’estinzione hanno trovato la via per riapparire nel presente salvando così le loro specie dall’oblio.

Destino che potrebbe toccare, con un po’ di fortuna, alla cartuccia di Alix.