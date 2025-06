Ci segnalano i nostri contatti un video secondo cui in Svizzera i pendolari risalgono i fiumi. Osservando i commenti al video però vediamo che non tutti i presenti svizzeri si riconoscono nell’uso stesso.

Parliamo del fiume Aare, natabile, che di estate si riempie di nuotatori.

In Svizzera i pendolari risalgono i fiumi?

Forse non è esatto parlare dell’uso dei pendolari di nuotare da un capo all’altro del fiume, ma talora è piacevole regalarsi una piccola vacanza tra i giorni di lavoro.

L’Aare è un fiume assai pulito, che di estate raggiunge una temperatura migliore ed è possibile comprare delle “Aarebags”, sacche idrorepellenti per custodire i propri averi in sicurezza mentre ci si regala una nuotata.

Ovviamente in ogni altro mese l’acqua fluviale è troppo fredda, e parlare di un uso costante forse è un po’ eccessivo. Ma una nuotata di tanto in tanto anche se non ti rende pendolare, ti rende comunque divertito.

non è un modus vivendi e non è la migrazione dei lemmings! È come se tu, in una bella giornata, decidessi di tornare a casa facendo una lunga passeggiata.

Dice un commentatore Svizzero della notizia.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.