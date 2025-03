Uno degli insegnamenti più comuni ammaniti ai nostri ragazzini a storia è che il salario deriva il suo nome dal sale, perché gli antichi romani pagavano le retribuzioni col prezioso sale.

Notizia parzialmente vera ma di fatto in buona parte vera: il sale era parte integrante della remunerazione, ma ovviamente i romani vivevano anche di altro.

Il salario si chiama così perché nell’antichità si pagava in sale?

Il salario in passato non era tutta la retribuzione, ma una consistente gratifica elargita a soldati e funzionari civili consistente in cibo e sale, il prezioso minerale necessario per condire e conservare lo stesso.

Finché fu possibile, semplicemente i militi venivano gratificati da razioni alimentari.

Quando non fu possibile, la loro remunerazione fu arricchita di una indennità pari alle cibarie ed al sale che gli sarebbero stati dati. Tale indennità, diventata un elemento di reddito a sua volta, divennne sinonimo della retribuzione tutta (Emidio De Felice, Le parole d’oggi. Il lessico quotidiano, religioso, intellettuale, politico, economico, scientifico, dell’arte e dei media, Milano, Arnoldo Mondadori, 1984, p. 134).

Quindi nel linguaggio moderno usiamo salario per la retribuzione del colletto blu e stipendio per la retribuzione impiegatizia, nonostante tecnicamente il salario dovrebbe indicare un concetto più affine alle indennità sostitutive di mensa.

