Il paradiso che ti frega: l’altra faccia del turismo italiano

L’Italia: un Paese dove la bellezza si trova ovunque e ogni angolo sembra un set pronto per ospitare un film. Non stupisce, dunque, che anche i truffatori abbiano imparato a recitare. Nel 2024 sono state registrate 458,4 milioni di presenze turistiche negli esercizi ricettivi italiani, un dato impressionante che conferma il Belpaese come una delle mete più amate al mondo. Ma laddove si muove una tale quantità di persone, c’è sempre qualcuno pronto ad approfittarsene: nello stesso anno sono state denunciate circa 2,38 milioni di truffe complessive, molte delle quali legate direttamente o indirettamente al settore turistico.

La maggior parte di queste denunce riguarda raggiri strutturati certo, ma il fenomeno non si esaurisce con biglietti cancellati e appartamenti fantasma. Esiste tutto un micro-mondo di scam quotidiani che non finiscono in prima pagina e che raramente compaiono nelle statistiche ufficiali, ma che incidono sulla percezione dell’Italia almeno quanto le truffe più pesanti.

La scena è sempre la stessa:una piazza affollata, il sole del pomeriggio e un venditore con il cavalletto che ritrae a colpi rapidi il Colosseo, un paesaggio toscano o una veduta di mare. Il turista si avvicina, incuriosito. Guarda l’artista muovere il pennello e si convince di portarsi a casa un pezzo d’Italia autentico, unico, irripetibile. E spesso anche pagato a cifre non proprio simboliche.

Peccato che, sotto quei tratti di pennello, si nasconda una stampa digitale uscita da una tipografia poche ore prima.

E non è un caso isolato. La stessa dinamica si ritrova nei finti vetri di Murano venduti come artigianato autentico, nei souvenir “storici” prodotti in serie e nei piccoli raggiri che prosperano nelle zone ad alta densità turistica. Sono truffe minori, certo, ma sommate diventano un sistema parallelo che vive sfruttando le pieghe del turismo di massa: grandi numeri, poco tempo per controllare, poca conoscenza del territorio, fiducia immediata nelle apparenze.

Il paradosso è che i controlli esistono, ma fanno fatica a stare al passo con un fenomeno così rapido e mutevole. La polizia locale interviene, certo, ma i truffatori sono mobili, si spostano da una piazza all’altra, cambiando spesso città e le normative non sono uniformi.

In fondo, queste truffe raccontano sì l’astuzia di chi le mette in scena, ma anche la vulnerabilità di chi viaggia e si affida all’incanto del luogo che visita.

L’Italia resta un Paese straordinario, capace di emozionare chiunque ci passi. Ma dietro le cartoline perfette esiste un mondo che vive proprio della nostra voglia di lasciarci affascinare.

E forse è qui la vera lezione: in un luogo dove tutto sembra autentico, l’unica cosa davvero difficile da riconoscere… è ciò che lo è davvero.

