Il nuovo MORTALE nemico che ci uccide IN CASA NOSTRA

I nostri lettori ci segnalano della nuova ennesima minaccia pronta ad ucciderci con crudele malvagità.

Il titolo non lascia spazio all’interpretazione:

Gli esperti lanciano l’allerta. Possono ucciderci in casa nostra.

Chissà chi saranno mai questi esperti onnipresenti in ogni articolo, boh.

A questo punto non possiamo esimerci dal continuare a leggere per scoprire quale sarà mai la minaccia che incombe sull’umanità su Roma.

Saranno forse arrivati gli alieni?

L’articolo prosegue:

Ommioddio quindi sono già tra noi…cosa sarà mai? Gli alieni mutaforma preannunciati in “Essi vivono”?

No, è qualcosa di ancora peggiore. Qualcosa che osserva nel luogo in cui ci sentiamo più sicuro: casa nostra.

Finalmente, l’articolo è pronto a rivelarci la grande minaccia, e lo fa nel modo migliore possibile: sbagliando lo sbagliabile.

Il nemico mortale è stato finalmente rivelato: la vespa orientalis.

Peccato che quella in foto non sia una vespa orientalis, ma un comune calabrone:

L’articolo prosegue descrivendo in modo approssimativo i possibili danni causati dalla famigerata Vespa Orientalis, ma – a nostro avviso – il danno peggiore è quello creato dall’articolo stesso: allarmismo e disinformazione.

La Vespa Orientalis è un animale alloctono ma presente in Italia e nel Lazio da molto tempo (quasi cento anni), anche se gli avvistamenti si sono intensificati negli ultimi anni, probabilmente in relazione al cambiamento climatico.

Come riportato dal Bambin Gesù, per l’uomo il rischio è comparabile a quello dei normali calabroni:

è altresì vero che sia un pericolo per le api da miele, ma decisamente falso il quadro catastrofistico riportato nell’articolo, il cui obiettivo è quello di far leva sull’emotività del lettore per collezione click guadagnando dalla pubblicità online.

In questo caso non esiste conclusione migliore di: “mi raccomando, quando navigate online drizzate sempre le antenne!“

