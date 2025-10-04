Ci segnalano i nostri contatti un video di una Tesla che vede fantasmi al cimitero, ovvero un video dove un uomo si aggira di notte in un cimitero e la sua automobile “rileva figure umane”.

Ovviamente non è la prova dell’esistenza del paranormale, o di curiose follie delle Tesla: è la prova di come funziona una telecamera di notte.

Il non mistero della Tesla che vede fantasmi al cimitero

Lo stesso identico esperimento, ripetuto di giorno, fornisce un anticlimatico numero di fantasmi pari a zero, mentre video di “fantasmi al cimitero” appaiono anche in spezzoni di due anni fa.

Escludendo manipolazioni, c’è una spiegazione assai semplice: sia Autopilot che FSD, i due sistemi di assistenza alla guida delle vetture Tesla, si basano sullo stesso apparato di sensori, ovvero otto telecamere, con una telecamera interna che osserva il pilota per scongiurare colpi di sonno o momenti di disattenzione.

A dispetto del nome, Autopilot non è il vero pilota automatico, che è FSD: Autopilot è un ADAS di livello 2, che propone l’assistente di guida in corsia e il cruise control legato al traffico, mentre il vero e proprio “Pilota automatico” è FSD che aggiunge funzionalità come la navigazione semi-autonoma, la capacit di percepire e adeguarsi a semafori e segnali di arresto, l’assistenza per il cambio di corsia, il parcheggio autonomo e la possibilità di richiamare l’auto da un parcheggio.

Entrambi si basano quindi su sensori ottici, coi detrattori che già in passato sollevavano il fatto che altre vetture a guida assistita o autonoma combinano il sensore ottico con altre tecnologie come il LIDAR, ovvero nuvole di punti creati con sensori laser.

Di notte per un occhio umano diventa difficile distinguere una sagoma umanoide da un essere umano: non è sorpresa se talora per un occhio elettronico è lo stesso.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

