Il Libano accusa Israele di ecocidio con glifosato
Il Libano accusa Israele di ecocidio con glifosato: secondo le autorità libanesi, che si basano su riscontri dei media locali, aerei israeliani avrebbbero spruzzato massiccie quantità di erbicida sui campi a sud del Libano.
L’obiettivo, stante quanto dichiarato dalle missioni ONU nel Sud del Libano, sarebbe colpire zone già evacuate ma attraversate ancora da civili ed allevatori in modo da renderle inutilizzabili per il futuro.
Il Libano accusa Israele di ecocidio con glifosato
Il glifosato è un potente erbicida, tra i più usati al mondo per la sua efficacia ma con divieto espresso di usarlo in aree densamente popolate. L’accusa rivolta ad Israele è quella di aggravare la crisi economica ed alimentare già in corso nel Libano rendendo intere aree di terreno incoltivabili ed inutilizzabili, sommando all’emergenza militare una nuova emergenza alimentare.
Non risulta al momento pervenuta replica alle accuse di ecocidio lanciate verso Israele.
Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o
con una donazione PAYPAL.