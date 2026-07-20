Sono stati pubblicati in questi giorni avvistamenti di lupi sui social, tra cui un video con un lupo con un gatto in bocca. Evidenemente non si tratta di un caso di intelligenza artificiale, dato che le autorità comunali, raccolto questo ed altre testimonianze, sono intervenute con una campagna di sensibilizzazione e informazione.
Campagna varata l’otto luglio, ma tornata sui social e la stampa locale a cagione degli ulteriori avvistamenti.
Il comune di Riccione vara ordinanza in seguito ad avvistamenti di lupi pubblicati sui social
L’ordinanza, reperibile per intero a questo link, contiene una serie di condotte che riguardano sia la gestione degli animali di affezione e da cortile che i selvatici.
I proprietari di animali di affezione dovranno continuare a custodirli con l’ordinaria diligenza, conducendo i cani al guinzaglio tranne in aree apposite di sgambamento, mentre i proprietari di animali da cortile e di affezione non dediti a passeggiate dovranno custodirli in casa o in apposite aree ben recintate.
In caso si avvicinino selvatici con atteggiamento troppo fiducioso e non intimoriti dall’essere umano, dovranno essere allontanati con suoni o segnali visivi ed in ogni caso bisognerà segnalare tali eventi alle autorità competenti: la mancata ottemperanza comporterà sanzioni pecuninarie dai 25 ai 500 euro.