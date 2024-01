Vi sarà capitato di litigare sul colore della Ferrari: rosso Ferrari? Dirà qualcuno di voi che, ovviamente, se si parla di “rosso Ferrari” porsi la domanda sul colore è una cosa assai sciocca.

Ma anche “giallo Ferrari”, dirà qualcuno che punta il dito sullo stemma del “Cavallino Rampante”. Ma entrambi avete ragione ed entrambi un po’ torto.

Il colore della Ferrari è il rosso o il giallo? Forse avete ragione entrambi

Il colore “originale” della Ferrari è il giallo, per essere precisi il “giallo Modena”, simbolo della città dove è nata la casa automobilistica e che compare sul Cavallino Rampante.

Giallo protagonista della celebrazione pubblica per i 75 anni della Casa di Maranello, comparso quindi su livree, caschi e divise dei piloti, ma anche del Gran Premio del Belgio del 1961.

Il colore “professionale” della Ferrari è invece il rosso, per essere precisi il Rosso Corsa, un rosso pastello, deciso e vivace, seguito dal più chiaro Rosso Scuderia e dal rosso-arancio Rosso Dino, il colore di lancio della Dino 206 GT.

Il perché è nel regolamento internazione della Formula Uno che, dagli anni ’30 fino al 1968, imponeva livree uniformi per nazione: l’Italia, quindi i marchi Ferrari, Alfa Romeo e Lancia dovevano presentare vetture rosse (cosa che avrebbe reso il lavoro di identificazione in corsa ai giudici di gara maggiormente facile), potendosi distinguere solo per la gradazione: Ferrari prese il Pantone 185C, per chi si sentisse in vena di Ferrari, che da allora entrò nella leggenda.

Nonostante questo il giallo non sparì mai del tutto dal mondo Ferrari, e neppure questo impedì di giocare con altre livree, come una Ferrari blu come colorata (in ogni senso) protesta contro l’ACI nel 1964 e una Ferrari listata a lutto per i tragici fatti dell’undici Settembre del 2001.

Incidentalmente, il cantante Justin Bieber oggi non può più comprare una Ferrari e il motivo per cui viene considerato da Maranello utente da “lista nera” è aver gestito in modo trascurato e incurante (lasciandola parcheggiata per giorni senza ricordarsi dove) la sua vettura per averla poi rivenduta dopo averla fatta ridipingere di blu elettrico.

Per la cronaca, quella Ferrari era originariamente bianca.

