Il caso di Nmachi: bionda e con gli occhi azzurri nata da genitori di colore

Nel 2010 un lieto evento diventa anche una questione di mistero: due coniugi inglesi di origini nigeriane, chiaramente di colore, mettono al mondo una vispa bambina di nome Nmachi.

Bambina dall’aspetto chiaramente caucausico. A parte l’ironia dei genitori e commenti social non proprio scientificamente accurati e neppure eleganti non vi era dubbio.

Nmachi è figlia dei due coniugi Ihegboro.

Il problema genetico è il come.

Da principio, il Queen Mary’s Hospital, struttura dove è nata la piccola, ha escluso l’albinismo, che però il dottor Ian Jackson, esperto di genetica ha stabilito di non poter escludere in modo così assoluto.

Secondo Jackson, poteva trattarsi di Albinismo Oculocutaneo di tipo 2: condizione che consente la formazione di una minima quantità di pigmentazione che continua ad accumularsi nella vita e può anche dare origine a bambini che non nascono coi capelli chiari, ma biondicci e con iridi azzurre o color grigio metallico, compatibili con l’aspetto di Nmachi.

Altre spiegazioni proposte sono state una mutazione genetica non ancora classificata tra le forme note oppure l’esistenza di geni recessivi nella famiglia di uno dei coniugi espressi per caso solo nella generazione della piccola.

Bambina in ogni caso nata forte e sana, e definita un miracolo dalla coppia e dai suoi due fratelli.

