Il canale YouTube con 204909 anni di video: burla elaborata o mistero?
Ci segnalano i nostri contatti un YouTube con 204909 anni di video: ovviamente si tratta di una burla, tecnicamente possibile con una certa facilità e di grande impatto.
Una burla costruita in modo geniale per ottenere la moneta che tutti gli utenti dei social desiderano più del denaro stesso: il clout, l’attenzione, il peso mediatico.
Se leggi i dati di “trasparenza” del canale shinywr scoprirai che il canale si dichiara Nord Coreano. Cosa impossibile, dato che la Corea del Nord non è connessa ad Internet ma ad un servizio Intranet collettivo chiamato Kwangmyong con una serie di contenuti limitati in base alla censura.
E che il canale dichiara di aver più volte caricato video da 204909 anni, per vederseli cancellare, archiviando ogni tentativo per la posterità.
Creare video che arrivano idealmente fino al Paleolitico in realtà non è impossibile: richiede pasticciare con alcune impostazioni di programmi di editing video e file per creare un file con scene fisse che si trascinano in eterno.
Perché farlo? La risposta è “Perché no?”
Ovviamente YouTube non riuscirà mai a far partire la visione dei video più lunghi, e li cancellerà dopo averli lasciati in anteprima volta per volta, come è sempre successo.
Ma nel frattempo, l’attenzione mediatica è arrivata.
