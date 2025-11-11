Sì, dopo ventisette anni il Canada perde lo status di paese libero dal morbillo, e per tutti è un problema. La causa? La recrudescenza dell’antivaccinismo militante, ma anche lo scivolamento verso il basso di alcune fasce sociali costrette a limitare il proprio accesso alla sanità.

Il Canada perde lo status di paese libero dal morbillo (ed è un problema per tutti)

Tra il 1 gennaio e il 25 ottobre di quest’anno infatti il Canada ha registrato 5.138 casi di morbillo, con una netta ed evidente inversione di tendenza fino al 1998 dove la malattia era stata eradicata, cui aggiungere due bambini morti nati da madri non vaccinate e il rischio di complicazioni postume per gli attuali malati.

Secondo la dottoressa Samira Jeimy, immunologa alla University of Western Ontario i focolai principali nascono per tre motivi:

Le comunità mennonite e anabattiste, tradizionalmente e religiosamente novax (centro di simili eventi anche negli USA); la carenza di organico dei medici di base; il limitato accesso alla sanità da parte immigrati da paesi impoveriti e ceti poveri che vengono colpiti in misura maggiore dal punto 2., finendo tagliati fuori da buona parte dell’accesso alla sanità;

La recrudescenza dell’antivaccinismo a livello globale, e vi risparmiamo i vari commenti sotto le notizie al riguardo che dimostrano come il novax sia ormai mentalmente fermo a quel rabbioso “leonismo da tastiera” ormai vintage del 2021 sta infatti agendo da volano per il ritorno di epidemie e pandemie di malattie un tempo debellate, ma ora pronte a colpire direttamente e indirettamente.

Vogliamo ricordare infatti che le complicanze possono riguardare fino al trenta per cento dei casi, portando con sé l’otite media, la laringotracheobronchite, la diarrea, la disidratazione, la cheratite, la trombocitopenia, e le convulsioni febbrili, nonché encefalite acute con esiti neurologici permanenti.

