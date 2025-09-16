Circola in rete un quesito che sottintende un monito all’uso “responsabile” dei social network: è vero che i repost di TikTok mi occupano la memoria?

La risposta breve è: nì.

Poiché, probabilmente, la risposta breve non soddisferà la vostra sete di conoscenza, entriamo più nello specifico.

Cache e memoria permanente

Quando premiamo il pulsante “Ripubblica”, TikTok non scarica il video sul telefono e non lo salva nella galleria. Quindi non occupa memoria in modo permanente come farebbe un download o una registrazione.

Tuttavia, entra in gioco un tipo diverso di memoria detta “memoria cache” – dal francese cache, nascosto.

La cache, in informatica, è una memoria veloce e temporanea utilizzata per accelerare l’accesso ai dati che vengono richiesti frequentemente: qui vengono registrati istruzioni e dati richiesti con particolare frequenza da un programma, allo scopo di aumentare la velocità di elaborazione.

Immaginate di avere un cassetto sulla scrivania dove tenete le penne che usate ogni giorno. Invece di andare ogni volta in magazzino (dove è presente una “memoria” maggiore e meglio organizzata, ma lontana), le avete lì a portata di mano.

La cache è quel cassetto: una piccola memoria che conserva i dati più usati, così il sistema non deve cercarli da capo ogni volta.

TikTok, per funzionare in modo fluido, memorizza temporaneamente alcuni dati nella cache del vostro telefono. Questo include, ad esempio:

Video guardati

Effetti, filtri, adesivi e emoji usati di recente

Dati di navigazione

Cronologia di visualizzazione

Video repostati

Questi file non occupano spazio in modo permanente, difatti vengono periodicamente eliminati e sostituiti in automatico, ma possono accumularsi nel tempo e occupare centinaia di MB o anche GB se non vengono “puliti”.

Se notate che l’app sta diventando troppo “pesante” o lenta, potete cancellare la cache manualmente:

Andando su Impostazioni e privacy nel vostro profilo TikTok

nel vostro profilo TikTok Scorrendo fino a Libera spazio

Cancellando la cache e i video scaricati

