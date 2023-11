Siamo usciti indenni da Halloween e dalle contestazioni sulla presunta (e abbiamo visto del tutto falsa) natura satanica della festa. Resta una delle leggende metropolitane più dure a morire: quella per cui i dolcetti radunati durante la festa rendano i bambini iperattivi e poco inclini a riposare.

Leggenda questa che si estende ad ogni ambito sociale in cui ai bambini vengono concessi dolci in abbondanza. Sfatiamo un mito: per quanto una dieta senza regole e supervisione non sia esattamente consigliata sia dal punto di vista della salute che della pedagogia, non ci sono prove che la cioccolata e i dolcetti rendano iperattivi i bambini.

I dolcetti rendono davvero iperattivi i bambini?

Uno studio del 1995 dimostrò che non solo non c’è una correlazione diretta, ma si tratta di un caso di “profezia autoavverante”.

Dal punto di vista prettamente biologico, non sono stati trovati legami tra il consumo di zuccheri e l’improvvisa iperattività. Sono stati però trovati legami sul tipo di occasioni sociali in cui questo accade e il comportamento dei genitori nelle stesse.

Riflettiamo: quando un bambino viene autorizzato dai suoi stessi genitori a “fare uno strappo alle regole”?

Solitamente durante le feste: ad Halloween e nel ponte immediatamente successivo, durante le feste di compleanno proprie o degli amichetti, durante le vacanze o quando viene trascinato a “cene di lavoro” dei genitori e per tenere buoni i figli dei vari impiegati e operai si organizza un “tavolo per i bambini” pieno di golosità.

Il bambino non diventa iperattivo perché mangia cioccolata, ma perché viene messo in un posto pieno di giochi e caramelle e percepisce un’atmosfera di festa.

E il genitore in quel momento se in un primo momento incoraggia il bambino a divertirsi in un secondo momento comincia a osservare la sua condotta sfrenata creando una “profezia autoavverante” e una “fallacia di falsa causa”.

Ti aspetti cioè che tuo figlio si sfreni ad una festa e, sopresa delle sorprese, se metti un gruppo di ragazzini vestiti a maschera o a scartar regali circondati da giochi e fette di torta, probabilmente finiranno a sfrenarsi davvero.

E non sarà la fetta di torta, quanto tutto l’insieme ad averlo stimolato.

La soluzione è quindi perdonare qualche piccola intemperanza, ma vigilare sulla dieta e sulle azioni dei minori, senza strafare ma ricordandosi che ruolo del genitore è guidare il bambino.

