Anche 1300 anni fa i bambini studiavano. E 1300 anni fa i bambini cinesi studiavano i Dialoghi di Confucio. Un compito in classe particolare è diventato una delle tracce storiche di uno dei testi ad esso collegati, un commento del filosofo Zheng Xuan.

Ipotizzate che nel mondo del futuro siano l’unica traccia di uno dei testi di Leonardo Da Vinci diventi un compito per casa assegnato ad un ragazzino che avrebbe dovuto studiarli e commentarli.

Nel caso di Dialoghi commentati da Xuan, questo bambino si chiamava Bu Tianshou, dodici anni, vissuto nell’era Tang che una bella mattina del 710 d.C. si ritrovò a studiare i Dialoghi di Confucio commentati e il Qian Zi Wen, “semplice” poesiola di mille caratteri usata per insegnare ai bambini gli ideogrammi, una versione molto più lunga dell’uso di canticchiare le lettere dell’alfabeto per impararne il corretto ordine.

Molto più lunga e molto più devastante.

I compiti per casa di un ragazzino di 1300 anni fa salvano un testo perduto dall’oblio

La prova?

Il piccolo Bu alla fine del suo compito per casa, una pratica pergamena da cinque metri circa, decise di aggiungere una letterina al maestro

“I compiti di oggi sono finiti: maestro, ti prego, non perder tempo in classe e facci tornare a casa un po’ prima!”

Quello che Bu non poteva sapere è che i suoi compiti per casa sarebbero finiti in un cimitero a Turpan, ovviamente in Cina e letti da archeologi dal 1969 ad oggi che li hanno studiati come traccia dei perduti commenti, dell’uso di Confucio e altri testi come materiale per l’educazione del fanciullo e come prova che anche i fanciulli cinesi di 1300 avevano voglia di andare a casa prima.

