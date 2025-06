Si avvicina l’Amazon Prime Day, occasione di acquisti per molti. Qualcuno comprerà una stampante 3D forse e la domanda è: posso tenerla in camera?

La risposta come sempre in questi casi è un Ni. O meglio un sì ma… col ma costituto dall’areare i locali. consiglio qusto valido sempre e comunque come buona pratica di igiene.

Ho comprato una stampante 3D: posso metterla in camera?

Areare i locali almeno ogni 4-6 ore è sempre una buona pratica, anche se non compi attività che potrebbero inquinare l’aria. E stampare in 3D libera dei fumi, come stirene, formaldeide e particelle ultrafini di plastica.

Questo significa che abbiate messo un elemento tossico in casa? Personalmente, vi sconsiglio di tenere una stampante 3D in attività in camera da letto mentre dormite, e il consiglio è tenerla in un locale che potete areare con frequenza.

Secondo Creality infatti tenere una stampante 3D in camera risulta possibile solamente se si mantiene una rigorosa areazione del locale e si adoperano ulteriori strumenti, come stampanti con cabina chiusa e un sistema di filtraggio, che comunque non sostituisce l’arieggiare il locale periodicamente.

Cosa che, ripeto, dovreste fare comunque per non ammalarvi.

Alcuni filamenti, come il PETG sono meno “rischiosi” di altri, mentre stampanti come le stampanti a resina, che forniscono risultati più professionali sono inerentemente più rischiosi, e richiedono l’uso di strumenti di protezione adeguati, come guanti e mascherine per maneggiare la resina.

In ogni caso una stampante domestica di poche pretese sarà meglio usarla in locale ben areato.

