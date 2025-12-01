Hitler era ebreo? Storia di un’ossessione

È una delle leggende più persistenti e paradossali da quasi un secolo: Adolf Hitler, il leader del regime nazista e fervente promotore della Soluzione Finale, avrebbe avuto origini ebraiche.

Il motivo del successo di questa teoria è riconducibile all’ oscuro fascino che una rivelazione del genere aggiungerebbe ad una figura così controversa e psicotica, fornendo una qualche spiegazione ad un avvenimento – la Shoah – che altrimenti risulterebbe inspiegabile se non ricorrendo a qualche stramba teoria complottista.

Ma qual è la verità dietro questo racconto, alimentato da decenni di speculazioni e “prove” spesso contraddittorie?

Le origini del mito: dalla propaganda alle presunte prove

Il mito di un Hitler ebreo nasce quasi in contemporanea con la sua ascesa al potere, in un’epoca in cui la propaganda era uno strumento fondamentale e ben conosciuto sul continente.

Gli oppositori del regime nazista, in particolar modo gli inglesi, cercarono di minare la credibilità del Führer diffondendo voci sulla sua ascendenza.

In particolare si parlò di una lapide ebraica ritrovata in Romania con il nome di un certo “Hittler” con due “t”, un chiaro tentativo di creare un legame inesistente, visionabile cliccando qui tramite il sito “Find a Grave”.

Paradossalmente, pare che lo stesso Hitler divenne ossessionato dalla questione, decidendo di indagare al fine di provare il proprio sangue come “puro”.

Per fugare ogni dubbio e proteggere la sua immagine di ariano puro, commissionò una minuziosa ricerca sul proprio albero genealogico, che non rivelò alcuna discendenza ebraica. Albero genealogico consultabile cliccando qui, tramite il sito Geneanet.

Il ruolo di Hans Frank e la smentita storica

Il mito ottenne nuova linfa vitale tramite un’autobiografia postuma.

Poco prima di essere giustiziato a Norimberga, l’avvocato di Hitler, Hans Frank, scrisse di essere convinto di una possibile origine ebraica del Führer. Secondo la sua ricostruzione, la nonna paterna di Hitler, Maria Schicklgruber, avrebbe lavorato come domestica a Graz, in Austria, e sarebbe rimasta incinta del figlio di una famiglia ebrea di nome Leopold Frankenberger, generando il nonno Alois che aveva quindi origini ebraiche (Alois avrebbe poi trovato un padre adottivo in Johann Georg Hiedler (la cui storpiatura del cognome darà poi origine ad Alois Hitler ed al figlio Adolf).

Tuttavia, gli storici hanno dichiarato questa teoria come priva di fondamento storico, ipotizzando un possibile movente politico o una semplice credenza personale.

Le critiche mosse alla teoria di Frank sono principalmente le seguenti:

Non ci sono prove che la nonna di Hitler andò a Graz durante il periodo del concepimento.

Non esistevano persone con quel cognome (Frankemberger) residenti a Graz in quel preciso momento.

Il presunto nonno ebreo Leopold avrebbe avuto solo dieci anni all’epoca dei fatti.

La comunità ebraica era stata espulsa da Graz ben 300 anni prima, e non potè fare ritorno in città prima del 1856, rendendo ancora più improbabile la vicenda

La ricerca genetica e le sue incertezze

Accadde poi che, nei primi anni 2000, la teoria in lento declino rivampò nuovamente.

In primis, una pubblicazione provò l’esistenza di una piccola comunità ebraica a Graz prima del 1850, potenzialmente contraddicendo uno dei quattro punti sovracitati.

Dopodichè arrivo una pubblicazione scientifica che, analizzando 39 campioni di saliva provenienti da presunti discendenti di Hitler, trovò connessioni con antenati ebraici ed africani.

Tuttavia, l’analisi genetica non ha potuto stabilire l’esatto ramo familiare da cui tale DNA sarebbe arrivato, il grado di parentela o provato che il fatto fosse noto a qualcuno: di fatto chiunque sulla Terra può avere potenzialmente antenati provenienti da diverse parti del globo.

In conclusione?

Allo stato attuale, la risposta degli storici e dei genetisti è no, Hitler non aveva parenti ebrei, né era considerabile ebreo lui stesso.

Nonostante il fascino del paradosso, non esistono prove concrete e affidabili che Hitler avesse origini ebraiche.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

