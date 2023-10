Uno dei miti è che Harpo Marx, al secolo Adolph Arthur Marx, del quintetto comico “I Fratelli Marx” fosse effettivamente muto. In realtà non solo parlava, ma aveva un marcato accento New Yorkese, con alcune vocali usate come quelle del Gru di “Despicable Me” e il suo “Goorls” al posto di “girls” per indicare le figlie.

Accento però ritenuto indattato ad una routine comica, e che quindi convinse Arthur Marx a passare alla mimica.

Harpo Marx non era muto (e il passaggio dal suono alla parola)

Negli anni del passaggio dal muto al sonoro non era infrequente che carriere iniziassero e finirono: in Italia ad esempio la bellissima Francesca Bertini si ritrovò per un gioco del destino proprietaria di una voce gutturale e non all’altezza del personaggio bellissimo e sofisticato che aveva creato, confinando la sua carriera nel diventare una “diva del cinema muto”, dove la sua voce poteva essere immaginata e mai ascoltata.

Secondo quanto dichiarato dal figlio Bill ad un’intervista con la BBC, una brutta recensione ad inizio della sua carriera lo spinse a puntare sulla mimica piuttosto che sulla voce, cosa che aveva una serie di vantaggi.

Nel passaggio dal muto al sonoro un personaggio muto non doveva essere doppiato, ma semplicemente munito di effetti sonori, e come Groucho Arthur (che cambiò il suo nome da Adolph perché lo stesso non gli era gradito) esprimeva una naturale ed innocente immagine carica di gioia di vivere e innocenza quasi infantile.

Immagine peraltro evidenziata dal suo essere un arpista autodidatta, con uno stile quantomeno personale basato sostanzialmente sul non aver mai veramente appreso come accordare l’arpa e come impostare i propri movimenti, ma traendone comunque suoni gradevoli e apprezzati.

