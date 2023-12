Guidare con le infradito o i tacchi alti è vietato? No, ma meglio di no

Partiamo da un dato di fatto: non esiste un divieto di guidare con le infradito o i tacchi alti. Il che non significa che dobbiate farlo, anzi, non significa affatto che possiate provarci.

Perché anche se non prenderete multe, le conseguenze sarebbero anche peggiori.

Apriamo assieme il Codice della Strada: non esiste un obbligo sanzionabile di “calzatura adatta” ma un obbligo generale di essere responsabili alla guida.

Quindi volendo potreste guidare scalzi, con le infradito o col tacco dodici e doppio plateau e non rischiare alcuna sanzione. Ma in caso di incidente, perché l’incidente arriverà, ogni assicurazione potrebbe legittimamente rivalersi su di voi per ogni danno, quindi mettendo ogni pagamento in vostro carico.

Le infradito possono scivolare e bloccare i pedali, tacchi vertiginosi limitanno la sensibilità e i movimenti dei pedali, ed è responsabilità del conducente guidare nelle condizioni migliori possibili.

Dovrete quindi valutare l’idea di avere calzature comode e adatte addosso prima di guidare, oppure lasciarne un paio in macchina.

