Lo svernare è da sempre attribuito al freddo: gli uccelli migrano a sud per il freddo, si dice. Ma si dice scorrettamente: in realtà un uccello sarebbe perfettamente in grado di sopravvivere a temperature invernali, se avesse da mangiare.

Sostanzialmente l’uccello migra per fame, ovvero perché nei mesi più freddi diminuiscono e le risorse alimentari complessive.

Gli uccelli migrano a sud per il freddo? Perché “svernare”

Nei mesi invernali le risorse alimentari diminuiscono, e se tutti gli uccelli nidificassero nello stesso periodo aumenterebbe la competizione.

Poco cibo, più nidi, più uccelli in competizione per le risorse necessarie a nutrire la loro prole sarebbe la ricetta per il disastro: per questo diversi schemi di migrazione assicurano che gli uccelli seguano diverse rotte in modo da garantire a se stessi ed alla loro prole chance di sopravvivenza.

Non tutti gli uccelli migrano: alcuni ad esempio immagazzinano grasso nel loro corpo per avere quel boost di energia e difesa dal freddo per sopravvivere quando le risorse sono scarne, comunque oltre la metà delle specie di uccelli migrano alla ricerca di luoghi più adatti per reperire cibo e risorse.

