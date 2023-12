Gli scarafaggi sono gli unici animali in grado di sopravvivere all’Apocalisse Nucleare?

Un luogo comune dichiara che gli scarafaggi sono gli unici animali in grado di sopravvivere all’Apocalisse Nucleare. Se vogliamo farci una domanda al riguardo, la risposta sarebbe un deciso ni.

Non esiste una sola specie di scarafaggi, e bisogna intendersi su cosa si intenda per “sopravvivere”. È sicuro che uno scarafaggio resiste alla radiazioni molto più di un uomo, ma questo non assicura la sopravvivenza delle diverse specie di insetti blattoidei.

Gli scarafaggi sono gli unici animali in grado di sopravvivere all’Apocalisse Nucleare?

In media gli insetti blattoidei possono resistere a sedici volte le radiazioni che ucciderebbero un essere umano. Di media: il motivo è legato alla semplicità del suo organismo. Ci sono sostanzialmente meno “parti” in cui qualcosa può andare storto.

Ciò posto, in un esperimento in cui diversi gruppi di scarafaggi, moscerini della frutta e tarme della farina sono stati esposti per un mese a 1.000, 10.000 e 100.000 rad (acronimo dall’inglese di Radiation Absorbed Dose), un’unità di misura della dose assorbita delle radiazioni, il 10% di loro è sopravvissuto a 10 mila rad (le tarme della farina sono arrivate invece a 100mila), ma il danno accumulato potrebbe comunque renderli infertili.

Una generazione di scarafaggi sopravviverebbe, in parte, ad una Apocalisse Nucleare, specie i più lontani dall’esplosione (ad esempio quelli in tane sotterranee).

Ma nel mondo radioattivo postapocalittico infertilità e mancanza di cibo distruggerebbero anche la loro specie.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.